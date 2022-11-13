Пресс-служба Эммануэля Макрона исказила детали его звонка Ильхаму Алиеву

13 ноя. 16:14

О состоявшемся накануне вечером телефонном звонке президента Франции Эммануэля Макрона президенту Азербайджана Ильхама Алиева, в котором французский президент заявил о приверженности Парижа армяно-азербайджанскому урегулированию, пресс-службы глав государств опубликовали различающиеся сообщения.

Прежде всего на Елисейских полях умолчали о том, что именно Эммануэль Макрон позвонил Ильхаму Алиеву, использовал общую формулировку о прошедшем телефонном разговоре.

Во-вторых, в пресс-релизе Парижа нет слов Ильхама Алиева о важности "демонстрации нейтрального, беспристрастного и взвешенного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

Важно, что за день до этого МИД Азербайджана призвал официальный Париж отреагировать на петицию французских азербайджанцев о недопустимости одностороннего восприятия армяно-азербайджанского урегулирования во Франции – число подписей под ней превысило 100 тыс.

Важно и другое – в начале следующей недели Сенат Франции будет голосовать по резолюции, несправедливо осуждающей Азербайджан по сфабрикованным обвинениям и требующей ввести энергетические санкции против Баку на уровне Евросоюза.

Таким образом, Макрон отреагировал на призыв Баку, но с другой стороны, нет уверенности в том, что реакция была полностью конструктивной. Голосование в Сенате покажет, действительно ли Франция привержена армяно-азербайджанскому урегулированию, как заявил ее президент.