На подростка из Дагестана завели уголовное дело

13 ноя. 15:53

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего парня, которого обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"По версии следствия, 10 ноября 2022 года, примерно в 22:30 в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множество ударов ножом в различные части тела 19-летнему местному жителю. В результате причиненных ранений потерпевший скончался на месте", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователи проводят действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Уголовное дело заведено по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).