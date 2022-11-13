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СМИ назвали сроки возможного перерыва украинского кризиса

СМИ назвали сроки возможного перерыва украинского кризиса

Конфликт на Украине может приостановиться на 6 месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальные лица.

Как пишет издание, пауза будет вызвана неблагоприятными погодными условиями, которые, по мнению источников, замедлят передвижение российских и украинских войск, а также снизят темп боевых действий.

Как заявил замглавы Минобороны США Колин Кал, чьи слова приводит газета, в настоящее время замедление хода событий из-за погоды уже фиксируется. Он добавил, что "становится очень грязно, а это затрудняет проведение крупномасштабных наступательных операций".

При этом, по данным газеты, пауза ознаменует начало новой фазы конфликта.

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