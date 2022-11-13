Израиль будет стремиться к миру с арабскими странами

13 ноя. 15:21

Руководитель израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, получивший мандат на формирование нового кабинета министров, заявил, что его страна рассчитывает на подписание мирных соглашений между еврейским государством и арабским миром.

Выступая на церемонии вручения мандата, он отметил, что в перспективе это положит конец арабо-израильскому противостоянию в регионе.

"Существует широкое понимание того, что мы должны добиться большего числа мирных договоров. Мир ради мира с большим количеством арабских стран. И это могло бы привести к завершению израильско-арабского конфликта. Не говорю израильско-палестинского конфликта, но это, на мой взгляд, предварительный шаг, который приведет к такому результату", - цитирует его ТАСС.

Также Нетаньяху призвал Израиль решительно действовать против Ирана и его ядерной программы.

"Существует широкое понимание того, что нужно бороться с терроризмом без компромиссов. Существует также широкое понимание того, что мы должны решительно работать против Исламской Республики Иран, ее намерений и, конечно, ее ядерной программы", - добавил он.

Напомним, лидер "Ликуда" получил мандат на формирование нового правительства сегодня. Ему отведено на процесс 28 дней Если Нетаньяху не уложится в срок, ему предоставят 14 дополнительных дней. При этом президент Ицхак Герцог может передать мандат другому кандидату, если Нетаньяху не сформирует правительство вовремя.