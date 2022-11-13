Одностороннее движение введут в Красной поляне 

13 ноя. 14:57

Новую схему дорожного движения запустят в поселке Красная Поляна с 1 декабря, изменения коснутся улиц Волоколамской, Турчинского, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового.

"Такое пожелание поступило от жителей поселка на сходе граждан. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал предложения по организации дорожного движения в поселке Красная Поляна. Новая схема позволит упорядочить дорожное движение, минимизирует заторовые ситуации и повысит безопасность на данном участке дороги", - сказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр, пишут "Кубанские новости".

Схема была рассмотрена на заседании городской межведомственной комиссии, в состав которой входят сотрудники ГИБДД, федерального и краевого дорожного управления, депутаты городского собрания Сочи, главы районных администраций и общественники.

В проект организации уже внесены соответствующие изменения. Скоро подрядная организация установит дорожные знаки и нанесут разметку.