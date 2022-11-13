Лавров прилетел на Бали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит G20, сообщают РИА Новости.
Главу дипломатического ведомства на острове встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.
Ранее в МИД заявили, что на саммите Россия изложит ряд конкретных инициатив по поводу поставок продовольствия и энергоресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Анкарой, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.