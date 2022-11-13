РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров прилетел на Бали

Лавров прилетел на Бали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит G20, сообщают РИА Новости.

Главу дипломатического ведомства на острове встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.

Ранее в МИД заявили, что на саммите Россия изложит ряд конкретных инициатив по поводу поставок продовольствия и энергоресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Анкарой, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

925 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version