Лавров прилетел на Бали

13 ноя. 14:48

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит G20, сообщают РИА Новости.

Главу дипломатического ведомства на острове встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.

Ранее в МИД заявили, что на саммите Россия изложит ряд конкретных инициатив по поводу поставок продовольствия и энергоресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Анкарой, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.