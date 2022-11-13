Нетаньяху поручили сформировать новый кабмин Израиля

13 ноя. 14:29

Израильский президент Ицхак Герцог поручил лидеру правых Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство, пишет издание Jerusalem Post.

У Нетаньяху есть 28 дней на формирование нового кабинета министров. Если он не уложится в срок, ему могут предоставить 14 дополнительных дней. При этом президент может передать мандат другому кандидату, если Нетаньяху не сформирует правительство вовремя.

Однако, с большой вероятностью Нетаньяху сможет добиться одобрения парламентариев: в Кнессете 120 мест, среди них у блока правых и религиозных партий 64 мандата, а дать мандат Нетаньяху рекомендовали Герцогу 64 депутата. При этом для утверждения состава правительства Кнессетом требуется одобрение 61 депутата.