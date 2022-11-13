В Дагестане появится карта саранчи 

13 ноя. 13:55

Сотрудники Россельхозцентра Дагестана проводят осенние обследования сельскохозяйственных территорий на наличие кубышек саранчи, сообщает пресс-служба регионального управления.

"Сегодня основной акцент делается на тех землях, где в 2022 году проводились основные обработки против вредителя. Мониторинг позволит определить территории, где в 2023 году необходимо будет усилить меры по истреблению вредителя. Выявленные места выживших саранчовых нанесут на карту для проведения обработок", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этом году площадь обработок от саранчи сократилась в 10 в сравнении с изначальным составленным прогнозом. "Эти данные говорят об эффективности мероприятий, проводимых специалистами ведомства на местах", - добавили в пресс-службе.