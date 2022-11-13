В Ставрополе женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку

13 ноя. 13:34

Машина Hyuindai сбила девочку в центре Ставрополя, сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Девочка переходила дорогу не по зебре. Не успев затормозить, водитель машины наехала на ребенка. Школьница получила травмы обеих ног.

Оказалось, что за рулем сидела 41-летняя женщина, которая ранее 4 раза нарушала скоростной режим.

"По факту происшествия проводится проверка, к которой подключены родители и педагоги пострадавшей, инспекторам предстоит выяснить, кто обучал ребенка правилам перехода проезжей части", - сказано в сообщении.