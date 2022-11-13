Патриарх Кирилл провел богослужение в Северной Осетии

13 ноя. 13:11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, впервые посетив Северную Осетию, провел богослужение во Владикавказе, сообщает ГТРК "Алания".

Литургия проходила в кафедральном соборе Святого Георгия, отреставрированном к 1100-летию крещения Алании. Также планируется чин освящения храма.

Уточняется, что во время службы Патриарх возвел епископа Владикавказского и Аланского Герасима в сан архиепископа.

Стоит отметить, что на богослужении присутствуют зампред правительства РФ Александр Новак, полпред в СКФО Юрий Чайка и глава РСО Сергей Меняйло.