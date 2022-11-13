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Турция ликвидировала на севере Ирака 455 террористов

Турция ликвидировала на севере Ирака 455 террористов

Турецкие ВС Вооруженные силы Турции нейтрализовали 455 террористов с начала операции на севере Ирака, уничтожили 557 пещер и убежищ террористов, а также 1904 взрывчатых устройств, сообщает "Анадолу".

По информации из источников Минобороны, операция в северных районах Метина, Зап и Авашин-Басьян успешно продолжается.

Турецкие военные уже изъяли в целом 1203 единицы оружия, противотанковые ракеты АТ-3, АТ-4, АТ-5, реактивные установки, зенитные автоматы "Дочка" и "Загрос", пулеметы "Бикси", снайперские винтовки "Канас", автоматы Калашникова и пехотные винтовки М-16.

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