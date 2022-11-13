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Балетный спектакль "Золушка" покажут в Грибоедовском театре Тбилиси

Балетный спектакль &quot;Золушка&quot; покажут в Грибоедовском театре Тбилиси

Труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе покажет премьерный спектакль "Золушка" на музыку Сергея Прокофьева на сцене Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова во вторник 29 ноября. Об этом сообщают организаторы.

Режиссер-хореограф - Мариам Угрехелидзе, художник по костюмам - Мадонна Ниорадзе.

"Балет "Золушка" - красивая романтическая сказка, большой семейный спектакль. Он будет интересен и порадует любителей балета всех возрастов, особенно маленьких зрителей. Вас ждут незабываемые волшебные сказки, музыка и разнообразные роскошные костюмы", - цитирует сообщение "Sputnik Грузия".

Спектакль в двух действиях состоится при поддержке Минкультуры, спорта и молодежи.

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