Балетный спектакль "Золушка" покажут в Грибоедовском театре Тбилиси

13 ноя. 12:24

Труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе покажет премьерный спектакль "Золушка" на музыку Сергея Прокофьева на сцене Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова во вторник 29 ноября. Об этом сообщают организаторы.

Режиссер-хореограф - Мариам Угрехелидзе, художник по костюмам - Мадонна Ниорадзе.

"Балет "Золушка" - красивая романтическая сказка, большой семейный спектакль. Он будет интересен и порадует любителей балета всех возрастов, особенно маленьких зрителей. Вас ждут незабываемые волшебные сказки, музыка и разнообразные роскошные костюмы", - цитирует сообщение "Sputnik Грузия".

Спектакль в двух действиях состоится при поддержке Минкультуры, спорта и молодежи.