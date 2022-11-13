Демократы удержали большинство в Сенате США

13 ноя. 12:11

Демократическая партия США сохранила контроль над Сенатом благодаря победе ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, сообщает CNN.

После посчета 96% голосов Кортес-Мастро опережает республиканца Адама Лаксальта на 0,5% - менее чем на 5 тыс голосов. Пока что и республиканцы, и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа в Неваде принесет вторым 50-е место.

При этом стоит отметить, еще результаты выборов в Джорджии остаются под вопросом. Если в итоге демократы и республиканцы поделят места поровну, то сенат все же останется за однопартийцами Джо Байдена, так как при равенстве решающим оказывается решение вице-президента.

Сам же Байден заявил, что остался доволен результатами промежуточных выборов. "Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет", - сказал он, добавив, что направляется на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс состоялись в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в Палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, глава проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.