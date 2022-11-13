Пошлины на ввоз электромобилей сняли в Азербайджане

13 ноя. 11:50

В Азербайджане отменили таможенные пошлины на ввоз электромобилей сроком выпуска до трех лет, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В соответствии с изменениями, внесенными в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", легковые электромобили, с даты заводского выпуска которых прошло не более трех лет, освобождаются от импортной таможенной пошлины", - сказано в сообщении.

Также от уплаты пошлин освободили ввоз зарядных устройств для электромобилей.

Стоит добавить, что новое постановление вступит в силу после 10 декабря этого года.