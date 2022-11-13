Еще 5 364 россиянина заболели коронавирусом за сутки

13 ноя. 11:12

В России за минувшие сутки выявили 5 364 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 854, в Санкт-Петербурге - 391, в Подмосковье - 217. В Краснодарском крае - 54, в Ставропольском крае - 52, в Крыму - 25, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 499 952.

Госпитализированы за сутки 557 человек. Выздоровели 5 072 пациента, за все время - 20 901 517.

Умерло за сутки 60 человек, с начала пандемии - 391 024.