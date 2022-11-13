Иранец, проживший в аэропорту Парижа 18 лет, умер

13 ноя. 10:49

Проживший в парижском аэропорту имени Шарля де Голля беженец из Ирана Мехран Карими Нассери ушел из жизни, пишет The Guardian со ссылкой на сотрудников воздушной гавани.

Нассери скончался в результате сердечного приступа в терминале 2F. Как сообщают источники, полиция и врачи оказали ему помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Родившийся в 1945 году иранец прожил в терминале I аэропорта с 1988 по 2006 год. По словам работника гавани, в последние недели он снова жил в аэропорту.

История Нассери вдохновила режиссера Стивена Спилберга на создание картины "Терминал". Роль иранского беженца исполнил Том Хэнкс.