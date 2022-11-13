Баку примет международный фестиваль джаза

13 ноя. 10:09

С 15 по 22 ноября в Баку пройдет международный джаз-фестиваль Baku Jazz Festival, организаторы предложат программу в виде виде великолепного пазла, собранного из ярких элементов музыки и искусства, которая завершит осенний сезон.

Мероприятие соберет известных зарубежных исполнителей, звезд мирового джаза. В Баку приедет обладатель Grammy из Швейцарии Грегори Марет, который 15 ноября выступит совместно с музыкантами из Азербайджана, в частности, с молодым пианистом Эльбеем Мамедзаде.

Также гостем фестиваля станет бразильская дива Элоиза Лоуренсо. Она порадует зрителей своей зажигательной программой 16 ноября. Кроме того, в мероприятии примут участие голландский пианист Майка Дель Ферро, израильский коллектив Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля.

Закроет программу итальянский дуэт гитариста Федерико Касагранде и трубача Фулвио Сигурта, который был выбран в качестве солиста нового спектакля Sweet Time Suite легендарного Кенни Уиллера.

Второй тур конкурса молодых исполнителей джаза "I am Jazzman" состоится 17 ноября, а церемония награждения и финальный концерт Ekalogic пройдут 19 ноября в Международном центре мугама. В этом году число конкурсантов составило 63 человека – рекорд со дня основания конкурса.