Новак посетил центр для одаренных детей в Северной Осетии

12 ноя. 23:05

Заместитель председателя правительства России Александр Новак во время рабочей поездки ознакомился с работой центра развития способностей детей и молодежи "Вершина" в Северной Осетии, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Подобные современные центры, способствующие выявлению и развитию талантов наших детей необходимы. За ребятами, которые будут заниматься здесь наукой, творчеством, спортом, будущее. Желаю коллективу этого прекрасного учреждения больших успехов", - сказал он.

Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Вершина" - это крупная образовательная площадка, созданная по нацпроекту "Образование".