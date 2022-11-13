Турция озелененилась

В пятницу в Турции прошел День посадки деревьев: по всей стране и за рубежом в ходе мероприятий, организованных Министерством сельского и лесного хозяйства Турции, были посажены тысячи саженцев, пишет турецкая "Сабах".

День посадки деревьев был утвержден президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2019 году. В этом году к турецкому лидеру, который ежегодно принимает участие в общенациональной акции по высадке деревьев 11 ноября, присоединились главы государств и правительств, участвовавшие в IX Саммите Организации тюркских государств в Самарканде, Узбекистан.

В организованном министерством сельского и лесного хозяйства Турции мероприятии, которое прошло в Анкаре, приняли участие вице-президент Фуат Октай и министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи. Эрдоган присоединился к ним по видеосвязи. В рамках пятничной акции планировалась посадка 4 млн саженцев на 1023 участках в 81 провинции.

Представители стран Организации тюркских государств (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Венгрия) символически посадили по семь саженцев.

Первое мероприятие по посадке деревьев в Турции в 2019 году получило название "Дыхание ради будущего". С 2019 года в дни посадки деревьев было посажено 13,8 млн саженцев. Страна также побила мировой рекорд по количеству посаженных саженцев за один час, когда только в одном районе турецкой провинции Чорум было высажено 303 150 саженцев при участии трех тысяч человек. В 2020 году в Турции было высажено 4,5 млн саженцев, а в прошлом году еще 5,2 млн саженцев.

В проводимой ФАО ООН каждые пять лет глобальной оценки лесных ресурсов, в 2015 году лесные активы Турции занимали 46-е место, но в 2020 году страна поднялась до 27-го места.

Выступая на церемонии посадок в Анкаре, вице-президент Фуат Октай сказал, что к концу года будет посажено около 600 млн саженцев. Он заявил, что бюджет, выделенный Турцией на лесопосадки, сейчас составляет более $538 млн (10 млрд турецких лир). Киришчи сказал на церемонии, что Турция занимает первое место в Европе и четвертое место в мире по темпам расширения лесных массивов.

Министр сельского и лесного хозяйства указал, что с 2002 года площадь лесных массивов была увеличена на 2,3 млн га до 23,1 млн га. "В 1970-е годы эрозии ежегодно подвергалось 500 млн кубометров почвы, а на сегодняшний день этот показатель сократился до 154 млн кубометров. Мы намерены сократить этот объем еще больше, потому что больше не можем позволить себе терять землю", - сказал Вахит Киришчи.

На фоне бума на рынке недвижимости и опасений по поводу глобального потепления Турция активизировала усилия по сохранению и посадке лесов. Также проводится кампания по увеличению объемов производства саженцев и увеличению доходов от продукции лесного хозяйства, а именно производства фруктов и меда для сельских жителей. Тысячи саженцев были высажены в сельской местности, чтобы приносить фермерам дополнительный доход.

Массовая высадка деревьев и повышение продуктивности пастбищ также входят в число мер, принимаемых против эрозии почвы и опустынивания. Огромные участки земли ежегодно превращаются в пустыни из-за недостаточного орошения. По словам официальных лиц, Турция входит в число стран, которые больше всего пострадали от сокращения площади пахотных земель и изменения климата, поскольку страна расположена в географически сложном месте с различными климатическими зонами.

Леса Турции также сильно страдают от пожаров, особенно в летнее время. В этом году в стране вспыхнули около 1800 лесных пожаров, но по сравнению с прошлым годом, когда в период с января по начало октября в стране потушили 2793 лесных пожара, их число снизилось. С точки зрения лесных пожаров и стихийных бедствий, связанных с изменением климата, 2021 год был одним из худших как для Турции, так и остальных стран. Эксперты предупреждают, что этот риск, вероятно, сохранится и в будущем.

Больше всего лесных пожаров вспыхнуло в Анталии и Мугле, двух южных провинциях на берегу Средиземного моря. По меньшей мере восемь человек стали жертвами лесных пожаров в Турции в прошлом году. Лесные пожары в двух провинциях продолжались по нескольку дней, причем одно из возгораний не могли потушить на протяжении 15 дней, в Манавгате - наиболее пострадавшем районе провинции Анталия - даже пришлось эвакуировать нескольких городских кварталов. Из курортных городов Мармарис и Бодрум, расположенных в соседней провинции Мугла, также были эвакуированы постояльцы отелей и местные жители.