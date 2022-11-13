Что будет с иранской ядерной сделкой после выборов в США

Промежуточные выборы в Америке завершились, и вероятно, что Вашингтон и Тегеран снова попытаются восстановить Иранское ядерное соглашение от 2015 года.

Как отмечает Al-Monitor, в ходе избирательной кампании американский президент Джо Байден предпочел не акцентировать внимания на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Для администрации США важнее было поддержать протестующих в Иране после гибели в сентябре иранской девушки Махсы Амини, задержанной за нарушение правил ношения хиджаба.

Отношения с Ираном, никогда не отличавшаяся особой легкостью, станет еще сложнее, если республиканцы будут контролировать Палату представителей и даже, возможно, Сенат, особенно учитывая новые американские санкции против иранских сил безопасности. Тем не менее США не отказались от ядерных переговоров, считая дипломатию лучшим средством предупреждения создания ядерного оружия Ираном. В том, что переговоры зашли в тупик, Вашингтон обвиняет Тегеран.

Иран хочет заручиться гарантиями в отношении того, что компании, сотрудничающие с ним, не подвергнутся санкциям, если США вновь выйдут из сделки (особенно если республиканцы окажутся в Белом доме в 2024 году).

Предшественник Байдена, Дональд Трамп отказался от СВПД в 2018 году. Возобновление сделки будет означать, что с Ирана будут сняты основные финансовые и энергетические ограничения, а миллиарды долларов будут разморожены в обмен на допуск международных инспекторов и ограничение ядерных программ с целью предотвратить создание ядерного оружия.

Запад получит дополнительные 1-1,5 млн баррелей нефти в день, что компенсирует сокращение производства со стороны ОПЕК+ на 2 млн баррелей, вступившее в силу в ноябре, а также возможность заняться разработкой газовых месторождений Ирана (вторых по объемам в мире после России).

Чтобы понять намерения Ирана в отношении СВПД, необходимо проанализировать израильско-ливанское морское соглашение о границах, заключенное при посредничестве США. По сути, сделку можно считать иранской, если убрать два звена. Ливанские переговорщики сыграли определенную роль, но закулисно руководил процессом генеральный секретарь ”Хезболлы” Хасан Насралла, назвавший соглашение ”великой победой”. За ним стоит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который считает сделку ”поражением” Америки и успехом ”Хезболлы”.

Соглашение положило конец давнему пограничному спору между Израилем и Ливаном (которые до сих пор фактически находятся в состоянии войны) и обеспечило возможность разведки и добычи прибыльных подводных энергоресурсов, которые могут обогатить обе стороны.

”Хезболла” справедливо оценила соглашение как победу для Ливана, оказавшегося на грани краха. Экономика страны находится в свободном падении, правительство по-прежнему не сформировано, и ливанцы едва ли верят в своих политиков и политические институты. Благодаря сделке ”Хезболла” подкрепила собственные националистические намерения.

Хотя лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху выступал против ливанского соглашения, ему вряд ли удастся его расторгнуть после формирования правительства, поскольку сделка обеспечивает множество стратегических и торговых преимуществ для Израиля. Переговоры по израильско-ливанскому соглашению продолжались годами, как и переговоры по СВПД.

Одобрив израильско-ливанскую сделку, Тегеран, возможно, сигнализирует о своей готовности работать в регионе на определенных условиях и при соблюдении необходимых гарантий, в частности, многосторонних соглашений под эгидой ООН, подписанных международными энергетическими и торговыми компаниями. Те же самые гарантии - дипломатия, подкрепленная ООН, и перспективы участия в международной торговле - актуальны и для СВПД. Иран раскрывает карты и, судя по всему, готов идти вперед. Важно, что именно США, а не Иран, вышли в свое время из СВПД.

Возможно, Иран готов сместить фокус с протестов на возобновление ядерного соглашения

Израильско-ливанское соглашение - прорыв американского подхода к региональной безопасности и экономической интеграции, а также очередная фаза Авраамических соглашений. Американская политика сдерживания в Персидском заливе сильна. Если США и Иран начнут разговаривать, пусть даже не напрямую и через площадки ООН, Ирану предстоит выдержать испытание со стороны ООН в отношении региональных дипломатических инициатив, касающихся Ирака, Йемена и Сирии. На данный момент недостающий элемент - это ядерная сделка, без которой все разваливается.