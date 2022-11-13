Жителей Тбилиси познакомят с итальянской кухней 

13 ноя. 8:45

На следующей неделе в Тбилиси состоятся Итальянские дни. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в столичном "Базаре Орбелиани" с 17 по 20 ноября.

Организаторы обещают, что на время Итальянских дней "Базаре Орбелиани" наполнится аппетитным ароматом средиземноморских блюд.

В первый день посетители смогут побывать на мастер-классах итальянских шеф-поваров по приготовлению различных блюд. Там можно будет посмотреть на искусство приготовления тальятелле, ризотто и тирамису, передает "Sputnik Грузия".