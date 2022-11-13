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В Бейруте открылся фестиваль "Русская золотая осень"

В Бейруте открылся фестиваль &quot;Русская золотая осень&quot;

Жители Бейрута с интересом отнеслись к открытию в субботу фольклорного фестиваля "Русская золотая осень" в городском парке Саная в центре города, сообщила председатель Ассоциации русскоговорящих женщин "Родина" Ирина Мортада.

По ее словам, фестиваль проводится второй раз и неизменно пользуется успехом у ливанской общественности. Муниципалитет гостеприимно предоставил нам одно из лучших мест отдыха в Бейруте - городской парк, где уютно и всегда много людей", - сказала она в беседе с ТАСС.

Мортада отметила, что фольклорный фестиваль познакомит ливанцев с богатой культурой русского народа.

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