В Бейруте открылся фестиваль "Русская золотая осень"

13 ноя. 5:25

Жители Бейрута с интересом отнеслись к открытию в субботу фольклорного фестиваля "Русская золотая осень" в городском парке Саная в центре города, сообщила председатель Ассоциации русскоговорящих женщин "Родина" Ирина Мортада.

По ее словам, фестиваль проводится второй раз и неизменно пользуется успехом у ливанской общественности. Муниципалитет гостеприимно предоставил нам одно из лучших мест отдыха в Бейруте - городской парк, где уютно и всегда много людей", - сказала она в беседе с ТАСС.

Мортада отметила, что фольклорный фестиваль познакомит ливанцев с богатой культурой русского народа.