Туристы штурмуют древнюю крепость в Дербенте

13 ноя. 2:45

Число посетителей древнейшей крепости Нарын-Кала (входит в Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) увеличилось почти в три раза в туристическом сезоне 2022 года, заявил руководитель музея Велиюлла Фаталиев.

"Количество посетителей цитадели Нарын-Кала за период с июня по октябрь, то есть в пик туристического сезона, возросло до трех раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он в беседе с ТАСС.

Далее Фаталиев отметил, что для проведения экскурсий по крепости в данный момент привлечены более 50 специалистов. В музее также планируют привлечь к экскурсиям волонтеров среди студентов.