Патриарх Кирилл прибыл во Владикавказ

12 ноя. 21:52

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Северную Осетию, где примет участие в праздновании 1100-летия крещения Алании.

"12 ноября 2022 года начался первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Северная Осетия - Алания. В поездке предстоятеля Русской православной церкви сопровождают управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Его Святейшества архимандрит Алексий (Туриков), руководитель ратриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко", - сообщили в субботу в пресс-службе Московского патриархата.

Во время своего визита в республику патриарх Кирилл проведет освящение кафедрального собора святого великомученика Георгия во Владикавказе. Кроме того, глава РПЦ посетит захваченную террористами в 2004 году школу №1 в Беслане и мемориальное кладбище "Город Ангелов".