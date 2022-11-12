Авария в Дагестане унесла жизни трех человек

12 ноя. 21:23

Три человека погибли в результате аварии в Дербентском районе Дагестана. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, авария произошла на 947-м км автодороги «Кавказ».

Установлено, что житель Курахского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Камаз» под управлением жителя Акушинского района.

«В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 и двое его пассажиров - 20 и 24 лет, проживавшие в Дербентском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия», - сообщает ведомство.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.