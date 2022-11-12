Звезды мирового джаза съедутся на фестиваль в Баку

12 ноя. 20:55

С 15 по 22 ноября в азербайджанской столице пройдет XVII Бакинский международный джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival).

Участниками фестиваля станут как местные исполнители, так и звезды мирового джаза: обладатель премии Grammy, швейцарский исполнитель Грегори Марет, Херби Хэнкок, Пэт Метени, Кассандра Уилсон, Маркус Миллер и яркий молодой пианист Эльбей Мамедзаде.

15 ноября состоится выступление Грегори Марета совместно с азербайджанскими музыкантами. Бразильская дива Элоиза Лоуренсо выступит 16 ноября, затем фестиваль продолжится концертами виртуозного голландского пианиста Майка Дель Ферро, израильского коллектива Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля.

Завершит фестиваль итальянский дуэт гитариста Федерико Касагранде и трубача Фулвио Сигурта.