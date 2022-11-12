В Баку установлен бюст Рихарда Зорге

12 ноя. 20:05

Бюст военного разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге был установлен в школе № 90 в Баку. Ранее эта школа была названа в честь разведчика.

Во время церемонии передачи бюста прошел телемост с московской школой № 191, которая также носит имя Рихарда Зорге.

Напомним, что бакинцы с особым почтением относятся к памяти земляка. Так, в азербайджанской столице есть и мемориал, и памятная доска на доме, где он родился и жил. Планируется, что в скором времени в городе будет создан дом-музей Рихарда Зорге.