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В Баку установлен бюст Рихарда Зорге

В Баку установлен бюст Рихарда Зорге

Бюст военного разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге был установлен в школе № 90 в Баку. Ранее эта школа была названа в честь разведчика.

Во время церемонии передачи бюста прошел телемост с московской школой № 191, которая также носит имя Рихарда Зорге.

Напомним, что бакинцы с особым почтением относятся к памяти земляка. Так, в азербайджанской столице есть и мемориал, и памятная доска на доме, где он родился и жил. Планируется, что в скором времени в городе будет создан дом-музей Рихарда Зорге.

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