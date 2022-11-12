«Золотой» юниоркой чемпионата Баку по аэробной гимнастике стала Дилара Гурбанова

12 ноя. 19:17

Победительницей 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике в индивидуальной программе в возрастной категории «юниорки» стала Дилара Гурбанова.

По ее словам, опыт, приобретенный на соревнованиях, помогает справиться с волнением. Также она отметила, что старается на каждой тренировке улучшать результат. «С каждым годом наша программа усложняется, меняются категории. Мы разучиваем новые гимнастические элементы, тщательно готовимся ко всем соревнованиям. Тренировки у нас проходят шесть раз в неделю, на каждой из них стараюсь улучшать свой результат», - рассказала победительница.