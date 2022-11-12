Театр "Ла Скала" не откажется от русских произведений

12 ноя. 19:05

Прославленный миланский театр "Ла Скала" не намерен отказываться от произведений русской культуры в своем репертуаре, сообщил музыкальный руководитель, дирижер Риккардо Шайи.

По его словам, «отмена» Александра Пушкина и Модеста Мусоргского равносильна отказу от Шекспира и Данте.

"Пушкин и Мусоргский будут на сцене на открытии сезона (опера "Борис Годунов" - прим. ред.), потому что они важные представители искусства и музыки 19 века. Отказываться от них - все равно, что от Шекспира и Данте", - сказал он.

Как пишет газета La Repubblica, таким образом Шайи отреагировал на обращение генконсула Украины в Милане Андрея Картыша к руководству театра с призывом отменить русскую оперу, передает ТАСС.