Волонтеры убрали берега рек в Ингушетии

12 ноя. 18:55

Более двух тысяч добровольцев стали участниками всероссийской акции "Вода России" по уборке берегов рек в Ингушетии. ими было собрано около 1,2 тыс мешков мусора,

По словам главы республики Махмуд-Али Калиматова, такие экологические акции служат сохранению социального благополучия и здоровья людей. «Наш замечательный экологический фестиваль проходит на берегу стремительной Ассы, которую питают десятки родников. Это источник и ресурс бесценной пресной воды, эта вода дороже золота, нефти и алмазов. Именно в таких местах понимаешь безграничную важность сохранения природных богатств каждого региона и всей России", - сказал он.