Президент Турции обсудит поставки зерна нуждающимся странам на G20

12 ноя. 17:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии обсудит вопрос о поставках зерна нуждающимся странам. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

По его словам, официальная Анкара подчеркивает, что наименее развитые страны должны иметь возможность получить зерно. «В этом контексте наш президент внесет этот вопрос в повестку дня саммита G20. Мы также работаем над новым проектом, который будет осуществляться совместно с нашим министерством торговли», - сказал он.

Далее Киришчи подчеркнул, что цель властей Турции бесплатно передать закупаемую в России пшеницу в слаборазвитые страны после ее переработки