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Турция сообщила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море

Турция сообщила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море

Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, проинформировало Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции

"Согласно официальному уведомлению, полученному нами от Морской администрации России, проход судов, загруженных из-за пределов территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Решение объявлено для нашего морского сектора", говорится в сообщении Минтранса Турции.

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