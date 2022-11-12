Турция сообщила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море

12 ноя. 16:45

Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, проинформировало Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции

"Согласно официальному уведомлению, полученному нами от Морской администрации России, проход судов, загруженных из-за пределов территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Решение объявлено для нашего морского сектора", говорится в сообщении Минтранса Турции.