МВФ поменял прогноз роста экономики Грузии

12 ноя. 16:57

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП в Грузии в 2022 году на уровне 10%, - это на 1 процентный пункт выше предыдущего прогноза.

Ранее сообщалось, что в сентябре МВФ прогнозировал, что экономика Грузии вырастет до 9%, а уровень инфляции окажется на уровне 11,7%.

"В настоящее время рост экономики прогнозируется на уровне 10% в 2022 году, а годовая инфляция, по прогнозам, будет на уровне 10,5%", - приводит цитату из документа Sputnik Грузия.

Эксперты МВФ связывают высокий рост экономики с повышением дохода от туризма, всплеском иммиграции, вызванным им притоком денежных средств. Также, по мнению МВФ, на экономику оказало влияние увеличение транзитной торговли.