Азербайджанская гимнастка завоевала золото чемпионата Баку

12 ноя. 16:19

Юная гимнастка Айла Аббасзаде заняла первое место в многоборье (сумма баллов за упражнения без предмета, с мячом и обручем) в возрастной категории "малыши" среди гимнасток 2014 года рождения.

По ее словам, награда высшей пробы стала результатом упорных тренировок и огромного желания добиться хорошего результата. "Во второй день соревнований я выполнила упражнение с мячом, это мой самый любимый гимнастический предмет. Медаль посвящаю тренеру, ведь благодаря ее наставлениям у меня все получилось, она учит идти к своей цели в спорте", - рассказала она.

В эти дни в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).