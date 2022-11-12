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Звезда грузинского футбола провел встречу со студентами

Звезда грузинского футбола провел встречу со студентами

Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия провел в Неаполе встречу с грузинскими студентами, приехавшими в Италии по программе Фонда братьев Арвеладзе и их партнеров.

Изначально планировалось, что грузинские студенты посетят игру с участием Кварацхелия, однако хавбек пропустил несколько матчей из-за небольшого повреждения.

Он также встретился с грузинским футболистом Шотой Арвеладзе.

Напомним, в текущем сезоне Кварацхелия провел за "Наполи" 12 матчей в чемпионате Италии, отметившись в них 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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