В России диагностировали COVID-19 у 5514 человек

12 ноя. 15:27

В России за последние 24 часа выявили 5514 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 5717 человек, умерли – 62. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 494 588. Справились с болезнью 20 896 445 жителей страны, скончались – 390 964.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 975, Санкт-Петербурге – 355, Свердловской области – 296, Московской области – 241, Самарской области – 195, Республике Башкортостан – 183, Пермском крае – 130, Удмуртской Республике – 123, Нижегородской области – 116, Иркутской области – 110.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 537 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 101 случай заражения,

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 58 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 13 случаев заражения, в Дагестане – 6, Северной Осетии – 5, в Чечне – 4, в Ингушетии – 1, в Карачаево-Черкесии – 1.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 634 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.