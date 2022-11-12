Глава МИД Украины допустил встречу с Лавровым

12 ноя. 14:59

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов тщательным образом рассмотреть возможность личной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

При этом он подчеркнул, что для этого необходима иниц руководитель российского внешнеполитического ведомства пока не просил о встрече.

"Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации", - цитирует его ТАСС со ссылкой на The Phnom Penh Post.