ОАЭ запустят летающие такси из аэропортов столицы

12 ноя. 14:51

Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби намерены предлагать услуги электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов, информирует управление аэропортов.

"Управление аэропортов Абу-Даби подписало меморандум о взаимопонимании с ведущей французской фирмой Groupe ADP, которая занимается развитием трех аэропортов в Париже, для изучения возможности перевозки людей и грузов и использованием самолетов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорты Абу-Даби и Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби.