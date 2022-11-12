Эрдоган отреагировал на решение Путина не приезжать на саммит G20

12 ноя. 14:22

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента России Владимира Путина не приезжать на Бали на саммит "Большой двадцатки" (G20).

Он подчеркнул, что во время недавних переговоров с российским лидером сказал ему, что его визит в Индонезию может быть целесообразным.

"Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам". Затем они (российская сторона – прим.ред.) решили, что глава МИД приедет в Индонезию... Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу", - цитирует главу турецкого государства РИА Новости.

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.