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Эрдоган отреагировал на решение Путина не приезжать на саммит G20

Эрдоган отреагировал на решение Путина не приезжать на саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента России Владимира Путина не приезжать на Бали на саммит "Большой двадцатки" (G20).

Он подчеркнул, что во время недавних переговоров с российским лидером сказал ему, что его визит в Индонезию может быть целесообразным.

"Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам". Затем они (российская сторона – прим.ред.) решили, что глава МИД приедет в Индонезию... Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу", - цитирует главу турецкого государства РИА Новости.

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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