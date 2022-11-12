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Сборную Казахстана по футболу продолжит тренировать российский специалист

Сборную Казахстана по футболу продолжит тренировать российский специалист

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев будет тренировать национальную команду еще минимум два года. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации футбола.

В организации отметили, что продлили контракт со специалистом до конца 2024 года.

"Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду - за самоотверженную работу, болельщиков - за поддержку. Мы выполнили главную задачу этого сезона - выход в дивизион B Лиги наций", - отметил наставник.

Он подчеркнул, что с удовольствием продолжить работать с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на чемпионат Европы 2024 года. "Приложим все усилия для реализации поставленных целей", - сказал Адиев.

Напомним, Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в мае 2022 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории вышла в дивизион B Лиги наций.

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