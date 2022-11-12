Сборную Казахстана по футболу продолжит тренировать российский специалист

12 ноя. 13:59

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев будет тренировать национальную команду еще минимум два года. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации футбола.

В организации отметили, что продлили контракт со специалистом до конца 2024 года.

"Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду - за самоотверженную работу, болельщиков - за поддержку. Мы выполнили главную задачу этого сезона - выход в дивизион B Лиги наций", - отметил наставник.

Он подчеркнул, что с удовольствием продолжить работать с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на чемпионат Европы 2024 года. "Приложим все усилия для реализации поставленных целей", - сказал Адиев.

Напомним, Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в мае 2022 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории вышла в дивизион B Лиги наций.