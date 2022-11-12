Эрдоган раскритиковал Байдена за то, что он прячет Гюлена

12 ноя. 13:50

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в том, что он скрывает оппозиционного проповедника Фетхуллу Гюлена (FETO).

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Жертвами столкновений с властями стали более 250 турецких граждан, свыше 2 тыс человек были ранены, мятеж в итоге был подавлен. В результате были арестованы более 80 тыс человек, уволены или отстранены от работы около 150 тыс госслужащих. Руководство Турции считает, что к попытке госпереворота причастна организация FETO. Сам Гюлен осудил попытку госпереворота и отверг обвинения.

"Кто защищает их сейчас? Прежде всего, Греция. Они бегут и попадают в Грецию, они бегут и попадают в Европу. Они всегда бежали туда; они живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке. И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его", - цитирует турецкого лидера.

По его словам, они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, в котором сейчас живет Гюлен.