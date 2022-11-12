В Ингушетии появится IT-парк

12 ноя. 13:35

В Ингушетии будет создан первый IT-парк, который будет заниматься инновационными разработками. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, уточнив, что стоимость проекта составит порядка 800 млн рублей.



"Мы намерены создать в республике первый IТ-парк "Орион", который будет носить имя Героя России Адама Хамхоева. Парк создается нами для локализации участников IТ-кластера региона, в частности, резидентов "Центра инновационных разработок". Они сейчас совместно реализуют проект по разработке беспилотника "Эрзи" на основе созданного ингушским изобретателем нового однотактного двигателя внутреннего сгорания", - сказал глава региона.

Калиматов уточнил, что строительство IТ-парка даст свою площадку по обеспечению максимально благоприятных условий для эффективных IТ-разработок как стартап-проектам, так и крупными IТ-компаниями на всех стадиях: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта.