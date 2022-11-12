Азербайджан празднует День Конституции

12 ноя. 13:12

В субботу, 12 ноября, в Азербайджане отмечается День Конституции. Основной Закон страны был принят в 1995 году и является первой Конституцией независимого Азербайджана.

Азербайджанская Демократическая Республика, существовавшая с 1918 по 1920 год, не успела разработать и принять Конституцию. Таким образом, история конституционного строительства Азербайджана связана в основном с периодом, когда республика входила в состав СССР.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов, затем последовала новая редакция Основного Закона (1925), которая соответствовала Конституции СССР 1921 года. Последняя Конституция Азербайджанской ССР, принятая 21 апреля 1978 года, как и предыдущие, соответствовала Конституции СССР.

После обретения Азербайджаном независимости президентом Гейдаром Алиевым была создана специальная комиссия по подготовке Конституции. Впоследствии проект документа вынесли на всенародное обсуждение, а после одобрения в ходе референдума 12 ноября 1995 года была принята первая Конституция независимого Азербайджана.