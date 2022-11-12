Минздрав России поручил сформировать запас лекарств на четыре месяца

12 ноя. 12:58

Регионы России сформируют как минимум четырехмесячный запас лекарств. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов", - цитирует министра РИА Новости.

Мурашко отметил, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. По его словам, несмотря на то, что есть определенные задержки в поставках зарубежной продукции, каких-то отказов и больших угроз сейчас не наблюдается.