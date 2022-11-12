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Минздрав России поручил сформировать запас лекарств на четыре месяца

Минздрав России поручил сформировать запас лекарств на четыре месяца

Регионы России сформируют как минимум четырехмесячный запас лекарств. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов", - цитирует министра РИА Новости.

Мурашко отметил, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. По его словам, несмотря на то, что есть определенные задержки в поставках зарубежной продукции, каких-то отказов и больших угроз сейчас не наблюдается.

 

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