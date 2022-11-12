В Тбилиси возвращается фестиваль бразильского кино

12 ноя. 12:50

Седьмой по счету фестиваль бразильского кино после трехлетней коронавирусной паузы пройдет в тбилисском Доме кино с 14 по 18 ноября, сообщают организаторы.



Уточняется, что в этом году бразильское посольство решило расширить фестиваль и для культурного разнообразия, вместе с бразильскими фильмами, показать работу аргентинского режиссера Хуана Хосе Кампанела "Тайна в твоих глазах".

Фестиваль откроется показом бразильского приключенческого остросюжетного кинофильма "Шингу" режиссера Као Гамбургера 14 ноября в 19:30.

Показы будут проходить в 19:30 на оригинальном языке – португальском и испанском (с субтитрами на английском языке). Вход свободный, передает Sputnik Грузия.