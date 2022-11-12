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Глава МИД Ирана призвал укреплять отношения со Швецией

Глава МИД Ирана призвал укреплять отношения со Швецией

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и Швеции Хосейна Амира Абдоллахияна и Тобиаса Бильстрема.

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный и международный интерес.

Абдоллахиян поздравил своего шведского коллегу с назначением на пост главы МИД, а также призвал укрепить отношения между Тегераном и Стокгольмом.

Глава иранского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в результате негативных действий и поступков третьей стороны в последние годы в отношениях Исламской Республики и Швеции были некоторые проблемы.

При этом он подчеркнул, что Иран всегда приветствовал диалог и сотрудничество с Евросоюзом, передает агентство IRNA.

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