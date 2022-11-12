Эрдоган проведет в ближайшие дни переговоры с Путиным и Зеленским

12 ноя. 12:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшие 2-3 дня провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.

"За эти 2-3 дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по урегулированию на Украине – прим.ред.), то есть диалог, в мир", – цитирует его РИА Новости.

Турецкий лидер также отметил, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы узнать у него позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.

"Посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело (на посредничество Турции по Украине и перспективы мирных переговоров – прим. ред.), мы, конечно, узнаем их мнение", – поведал Эрдоган.