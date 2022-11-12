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Байден отказался от полноценных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

Байден отказался от полноценных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

Президент США Джо Байден не собирается проводить полноценные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас нет никаких планов садиться [за стол переговоров] ради встречи с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - цитирует его ТАСС.

При этом Салливан отметил, что у главы Белого дома на саммите G20 возможны переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендра Моди.

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