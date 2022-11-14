Защитник тбилисского "Динамо", ставший оперным певцом

В семье Зураба Соткилавы не было музыкантов, но "бабушка и мама здорово играли на гитаре и пели", вспоминал он. Мальчик учился в музыкальной школе - на этом настаивала мама, но о певческой карьере он тогда не помышлял.

Главной любовью Зураба в детстве был футбол. В 16 лет он уже был защитником сухумского "Динамо", считался восходящей звездой. В 19 лет Соткилава стал капитаном сборной Грузии в возрасте до 20 лет, играл в основном составе тбилисского "Динамо", однако из-за травмы ему пришлось уйти из большого спорта. Впоследствии певец признавался, что футбол снится ему всю жизнь. Он часто бывал на стадионе, говорил, что "это лучший отдых для души". Если концерт или спектакль совпадал по времени с матчем любимого тбилисского "Динамо", Соткилава очень огорчался. За кулисами - в промежутках между выходами на сцену - ему обязательно шепотом сообщали, какой сейчас счет.

Всерьез я задумался о пении только после того, как был отчислен из "Динамо"

В июле 1960 года он защитил диплом на горно-геологическом факультете Тбилисского политехнического института и сразу отправился сдавать экзамены в консерваторию. Завершив учебу, в 1965 году 28-летний певец с успехом дебютировал на сцене Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили и выступал там до 1974 года. В 1966-1968 годах Соткилава проходил стажировку в знаменитом миланском театре "Ла Скала". Его педагог по вокалу Дженарро Барра писал тогда: "Молодой голос Зураба напомнил мне теноров былых времен". Затем были призы на международных конкурсах в Москве и Барселоне, а 30 декабря 1973 года Соткилава дебютировал на сцене Большого театра, исполнив партию Хозе в опере "Кармен" Бизе. "Может показаться, что я быстро привык к Москве и легко вошел в оперный коллектив Большого театра. Но это не так", - отмечал певец, признаваясь, что поначалу ему было трудно. "Огромное спасибо людям, которые в то время были рядом со мной", - подчеркивал он.

В основную труппу театра Соткилава вошел в 1974 году. Этот период в истории ГАБТ называют золотым - на сцене выступали Владимир Атлантов и Елена Образцова, Юрий Мазурок и Тамара Синявская, Евгений Нестеренко и Маквала Касрашвили. В их компании Зураб Соткилава не затерялся и стал эталонным исполнителем итальянской оперной классики. Он пел главные партии в "Тоске" Пуччини, "Сельской чести" Масканьи, "Трубадуре", "Аиде", "Бале-маскараде" и "Отелло" Верди. Прославился Соткилава и в русском репертуаре - в "Иоланте" Чайковского, "Борисе Годунове" и "Хованщине" Мусоргского, "Садко" Римского-Корсакова. Многолетний главный режиссер Большого театра Борис Покровский высоко ценил талант артиста и специально для него поставил оперу "Похищение луны" грузинского композитора Отара Тактакишвили.

После гастролей 1978 года тенор стал мировой знаменитостью - последовали приглашения участвовать в спектаклях, концертах и грамзаписях. Он пел на сценах лучших оперных театров в разных странах, совершал большие концертные турне по городам Европы, США и Японии. Особенно часто Соткилава выступал в Италии, был избран почетным членом Болонской академии музыки - "за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди".

Для меня азарт, страсть, экспрессия, отдача, творчество - все в пении

"Хотя на самом деле это очень рутинное занятие и тяжелый жестокий труд. И если ты это не любишь, если пение не является твоей страстью, то лучше этим делом не заниматься", - предупреждал певец.

В 1976 году он начал преподавать в Московской государственной консерватории имени Чайковского, делился мастерством и сценическим опытом. В числе учеников профессора Соткилавы - известные певцы Владимир Богачев, Александр Федин, Владимир Редькин.

Зураб Соткилава умер в Москве 18 сентября 2017 года. В Большом театре с ним простились 20 сентября, в театре оперы и балета имени Палиашвили, где певец начинал свой творческий путь, - 23 сентября. Согласно завещанию, он был похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси. На могиле установлен памятник из черного гранита с декоративными элементами из белого камня. Символично, что в композиции есть футбольный мяч.