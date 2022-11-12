Прибыль "Грузинской железной дороги" за год увеличилась в 25 раз

12 ноя. 11:36

За три квартала 2022 года прибыль государственной компании АО "Грузинская железная дорога" увеличилась в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигла 278 млн лари. Об этом сообщил в эфире телеканала "Пирвели" директор ГЖД Давид Перадзе.

"За последние три квартала "Грузинская железная дорога" увеличила свой доход на 22%, а это примерно 507 млн лари. Следует также сказать, что в этом году мы закрыли каждый квартал с прибылью, и за первые три квартала года прибыль компании составила 278 млн лари", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Директор ГЖД объяснил, что рост доходов связан с увеличением перевозки грузов в транспортном коридоре. "В наш коридор вернулись многочисленные грузы, и в последнее время в грузовом коридоре наблюдается достаточно большой рост", - сказал он.

Перадзе отметил, что к настоящему времени компания перевезла примерно 11 млн тонн, а до конца текущего года объем грузоперевозок составит 14-15 млн тонн.